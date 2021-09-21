ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu’nda konuştu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.



Biden, “Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak” derken, “Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak” şeklinde konuştu.

Afganistan'dan çekilmelerine değinen Başkan, "20 yıllık savaşa son verdik" dedi.

"Avrupa Birliği son derece önemli bir ortağımız" diyen Biden, "Uluslararası forumlarda tekrar masaya döndük" ifadesinin altını çizdi.

Aşırı iklim olaylarına değinen Biden, dünyanın her yanında bu tip olayların yaşandığını vurguladı.

'SOĞUK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Başkan Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" sözlerini kullandı.

Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

