ABD Başkanı Biden: Doktorlar çıkıp sorunun var derse adaylıktan çekilirim

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse adaylıktan çekilebilirim" dedi.

ABD Başkanı Biden: Doktorlar çıkıp sorunun var derse adaylıktan çekilirim

Başkanı , "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi.

Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.

DEMOKRATLARDAN BASKI ARTIYOR

Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.

Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

HARRİS VE VANCE 12 AĞUSTOS'TA MÜNAZARA YAPACAK

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

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