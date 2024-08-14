ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin giderek zorlaştığını ancak bundan vazgeçmediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum

Başkanı Biden, New Orleans kentine yaptığı ziyarette uçaktan inerken basın mensuplarına gündemini değerlendirdi.

Biden, Gazze'de ateşkesin giderek daha zorlaşıp zorlaşmadığına ilişkin bir soruya, "Giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum." yanıtını verdi.

İran'ın İsrail'e yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağını takip ettiklerini söyleyen Biden, bir ateşkes anlaşması olması durumunda İran'ın saldırı yapmaktan vazgeçmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

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