ABD Başkanı Biden, gizli belgeler için 2 gün sorgulandı

Biden, gizli belgelerle ilgili dün ve önceki gün savcının sorularına yanıt verdi. Beyaz Saray'ın açıklamasında sorulara ve Biden’ın yanıtlarına dair bilgi yer almadı. Biden’ın tüm samimiyeyle savcıyla ortak çalışmaya hazır olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz aylarda Amerikan arşivinde olması gereken ve içinde gizli bilgilerin yer aldığı çok sayıda gizli belge Biden’ın garajında ve evinde bulunmuştu. Bulunan bu belgelere ilişkin, Adalet Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.