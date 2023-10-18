ABD Başkanı Biden İsrail'de: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi.
ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.
İki lider havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti. Netanyahu, Hamas'ın DAEŞ'ten daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.
Netanyahu, ayrıca Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısını güncelledi. İsrail Başbakanı, "7 Ekim'de Hamas, bin 400 İsrailliyi, belki de daha fazlasını öldürdü. İsrail'in arkasında durmaları için diğer ülkere çağrıda bulunuyorum." dedi.
BİDEN: SALDIRIYI DİĞER TARAF YAPMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Biden, "ABD olarak yanınızda olduğumuzda bizzat göstermek istedim. Hamas'a yanıt verirken ihtiyaçlarınızı gidereceğiz. Şunu da unutmamak gerekiyor, Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor. Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.
Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.
Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.
İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinden bir gün öncesine denk geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti.
Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.
İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.
Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.
BEYAZ SARAY'DAN İPTALE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.
Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.
Kirby, Biden’ın İsrail'den dönüşte Mısır ve Filistin başta olmak üzere taraflarla telefon diplomasisine devam edeceğini kaydetti.
"BÖLGEDE ÖNEMLİ ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARIMIZ VAR"
Doğu Akdenize gönderilen ABD uçak gemisi filosu hakkındaki soruya da Kirby, bu askeri gücün orada "güçlü bir caydırıcılık sinyali" için bulunduğunu belirtti.
Kirby, "Bu çatışmayı isteyen veya bu çatışmanın nedenini düşünen herhangi bir aktöre, ulus devlete veya terörist gruba bunu yapmamaları gerektiğini açıkça belirtmek amaçtır." diye konuştu.
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