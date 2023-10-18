ABD Başkanı Biden İsrail'de: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi.

ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.

İki lider havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti. Netanyahu, Hamas'ın DAEŞ'ten daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, ayrıca Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısını güncelledi. İsrail Başbakanı, "7 Ekim'de Hamas, bin 400 İsrailliyi, belki de daha fazlasını öldürdü. İsrail'in arkasında durmaları için diğer ülkere çağrıda bulunuyorum." dedi.



BİDEN: SALDIRIYI DİĞER TARAF YAPMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Biden, "ABD olarak yanınızda olduğumuzda bizzat göstermek istedim. Hamas'a yanıt verirken ihtiyaçlarınızı gidereceğiz. Şunu da unutmamak gerekiyor, Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor. Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.



Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.



Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.