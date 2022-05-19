ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından satır başları;



İki ülkenin NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz.



İki ülkenin ittifaka katılması savunmamızı daha da güçlendirecektir.



(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Senato onayı için süreci başlatıyorum.



Bu konuda çok netim. NATO'ya katılan yeni üyeler hiç bir ulusa tehdit olmamıştır. Kimse yanlışa kapılmasın.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun açıklamalarından satır başları;

Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız



