ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Başkan Biden ve Netanyahu'nun, çatışmalara taktik ara verilmesini görüştüğünü açıkladı.
İki liderin, önümüzdeki günlerde yeniden konuşmayı kararlaştırdığını belirten Kirby, ABD yönetiminin, "genel ateşkesin şu aşamada uygun olmadığı" görüşünü sürdürdüğünü söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de "acil insani ateşkes" çağrısı geldi.
Guterres, Gazze'nin çocuk mezarlığına dönüştüğünü söyledi. Uluslararası hukuk ihlallerinin endişe verici boyuta geldiğini belirten BM Genel Sekreteri, "savaşın hiçbir tarafı uluslararası hukukun üzerinde değildir" dedi.
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