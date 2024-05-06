ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden bu akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Refah'a planlanan potansiyel saldırı hakkında görüştü.



ABD'li yetkilinin ifadelerine göre rehine takası ve ateşkes anlaşmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Biden yönetimi ise Refah'ın işgal edilmemesini en doğru yol olarak görüyor.



Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Beyaz Saray'ın İsrail güçleri adına konuşamayacağını ancak tam teşekküllü saldırı korkusunun arttığı dönemde İsrail hükümetine "Refah'a yönelik büyük bir kara saldırısına ilişkin görüşlerin açıkça ifade edildiğini" söyledi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Netanyahu, Biden ile görüşmesinde Kerem Şalom sınır kapısının insani yardım için açık tutulmasını kabul etti.

ABD Başkanı Biden, görüşmede Refah ile ilgili net tutumunu yineledi.