ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD'li bir yetkilinin aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden bu akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Bu sabah erken saatlerde Refah'taki Filistinlilerin tahliyesinin başlamasının ardından gerçekleştirilen görüşmelerde gündem Refah'a yönelik olası kara saldırısıydı. Beyaz Saray Netanyahu'nun Kerem Şalom sınır kapısının insani yardım için açık tutulmasını kabul ettiğini bildiridi.

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden bu akşam Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Refah'a planlanan potansiyel saldırı hakkında görüştü.

ABD'li yetkilinin ifadelerine göre rehine takası ve ateşkes anlaşmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Biden yönetimi ise Refah'ın işgal edilmemesini en doğru yol olarak görüyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Beyaz Saray'ın İsrail güçleri adına konuşamayacağını ancak tam teşekküllü saldırı korkusunun arttığı dönemde İsrail hükümetine "Refah'a yönelik büyük bir kara saldırısına ilişkin görüşlerin açıkça ifade edildiğini" söyledi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Netanyahu, Biden ile görüşmesinde Kerem Şalom sınır kapısının insani yardım için açık tutulmasını kabul etti. 

ABD Başkanı Biden, görüşmede Refah ile ilgili net tutumunu yineledi. 

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