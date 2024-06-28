ABD Başkanı Biden: Trump, tek bir münazarada en çok yalan söyleme rekorunu kırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasında "başarılı" performans sergilediğini savundu. Biden, "Dün gece Trump'ı gördünüz mü? Tek bir münazarada en çok yalan söyleme rekorunu kırdı" dedi.

ABD Başkanı Biden: Trump, tek bir münazarada en çok yalan söyleme rekorunu kırdı

Başkanı , Atlanta'da basının sorularını yanıtladı.

Dün akşamki yayında Beyaz Saray yetkililerinin "Başkan grip" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Biden, "Evet boğazım ağrıyor." dedi.

Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu.

"YALANCI BİRİYLE TARTIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Demokratların canlı yayın sonrası dile getirdiği eleştiriler ve endişe hakkında ise Biden, "Yalancı biriyle tartışmak kolay değil." ifadesini kullandı.

Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia eden Biden, "Dün gece Trump'ı gördünüz mü? Tek bir münazarada en çok yalan söyleme rekorunu kırdı" dedi. 

Biden, "Bu seçimi kazanmak niyetindeyim" dedi. 

NE OLDU? 

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi , ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

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