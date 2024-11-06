ABD Başkanı Biden yarıştan çekilmese sonuç ne olurdu?

ABD siyaseti şu anda "ya olsaydı" sorularıyla dolu. En büyük sorulardan biri de Joe Biden başkanlık yarışında kalsaydı ne olurdu sorusu.



Yeni bir YouGov anketi bu soruya yanıt aradı. Amerikan halkına mevcut başkan yarışta kalsaydı nasıl oy kullanacakları soruldu.



Başkanlık yarışının nihai sonucunu hala bilmesek de, anket Biden'ın yerine Kamala Harris'in getirilmesinin Demokratlar için doğru bir hareket olduğunu öne sürüyor.

7 PUAN FARK ATACAKTI



YouGov'un 1-3 Kasım tarihleri ​​arasında yaptığı ve bin 103 kişinin katıldığı ankete göre Trump, Biden ile yarışta eski rakibinden 7 puan önde olacaktı.



Ankete katılanların sadece yüzde 41'i başkanın ikinci dönem adaylığını destekleyeceğini söyledi. Biden çekilmeseydi Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 48 olacaktı.

BIDEN'IN TAHMİN EDİLEN PERFORMANSI



"Emin değilim" ya da "oy vermem" diyenlerin oranı Biden-Trump için yüzde 8'ken, Harris-Trump için yüzde 3 olarak kaydedildi.



Rakamlar varsayımsal bir senaryoya dayanıyor ve Biden'ın adaylığı devam etseydi kampanya sürecinde neler olabileceğini hesaba katmıyor.



Ancak sonuçlar yine de Biden'ın adaylığının devam ettiği durumda Demokratların Trump karşısında iyi bir performans gösteremeyeceğini ortaya koyuyor.

