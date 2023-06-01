ABD Başkanı Biden yine düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'daki Hava Kuvvetleri Akademisi Mezuniyet törenine katıldı.

Biden, kürsüde mezunlara ödül verdiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. 80 yaşındaki Biden'ın imdadına kürsüdeki askerler ve görevliler yetişti. Hızlıca ayağa kaldırılan ABD Başkanı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Biden, sahnede takılıp düşmesinin nedeni olarak bir kum torbasını işaret etti.

ABD Başkanı'nın geçen yıl Air Force One'a binerken merdivenlerden düşüp Delaware'deki sahil evinin yakınında bisikletinin üzerinde devrildikten sonraki son tökezlemesi bu oldu. Biden her iki olayda da zarar görmedi.