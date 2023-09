ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan ve Vietnam ziyareti dönüşü uğradığı Alaska'nın Anchorage şehrindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde düzenlenen anma töreninde konuştu.



Yaklaşık 1000 kişiden oluşan ordu mensubu ve acil müdahale ekipleri ile ailelerine seslenen Biden, 11 Eylül saldırılarından sonra geçen 22 yılın Amerikan halkının kararlılığını ve hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini kanıtladığını söyledi.



Biden, "En uzun savaşımız sona erdi ama ABD'ye, halkımıza, müttefiklerimize karşı yapılacak bir başka saldırıyı engelleme taahhüdümüz asla sona ermeyecek." diye konuştu.



Diğer yandan, ülkede ve dünyada artan nefret, aşırıcılık ve siyasi şiddet dalgasına da işaret eden Biden, birlik çağrısında bulundu. Biden, "Bu, siyasi geçmişimiz ne olursa olsun Amerikan demokrasisi ilkesi etrafında bir araya gelmemiz açısından her zamankinden daha önemli. Farklılık ve bölünmenin zehirli siyasetine boyun eğmemeliyiz." ifadelerini kullandı.



Biden, konuşmasından sonra askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirirken, Alaska eyaletinde 11 Eylül anma programına katılan ilk başkan olarak kayıtlara geçti.



11 EYLÜL 2001 SALDIRILARI



11 Eylül sabahı New York, Manhattan adasında bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.



Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York’taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.



Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.



İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.



Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.



11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

