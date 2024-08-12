ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya "Evet, hala mümkün." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" yanıtı

ABD Başkanı , CBS kanalına yaptığı açıklamalarda 'de ateşkes konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sunucunun, "başkanlık görev süresi sona ermeden Gazze'de ateşkesin mümkün olup olmayacağına" ilişkin sorusuna Biden, "Evet, hala mümkün." yanıtını verdi.

Biden, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) destekli ateşkes planının hala uygulanabilir" olduğunu ifade ederek, durumun "bölgesel bir savaşa dönüşmemesi" için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Biden, 31 Mayıs'ta 'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı.

Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze’nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

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