ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

Biden, şefkat, empati ve karşılıklı saygıya vurgu yaptığı mesajında, Kurban Bayramı'nda yerine getirilen Hac ibadetine de değindi.



Bu bayram, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Müslümanın Suudi Arabistan'da Hac vazifesini yerine getirdiğini aktaran Biden, dünyanın farklı bölgelerinden Hac için bir araya gelen Müslümanların beyaz renkli İhram'ı giyinerek, bir nevi eşitlenmelerine dikkati çekti.



"Bu fikir, ulusumuzun üzerine inşa edildiği; hepimizin eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına sahip olduğumuz fikirleriyle benzer" diyen Biden, şöyle devam etti:



"Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin. 'Hacı' unvanını kazanan Amerikalı Müslüman hacılarımızı ülkemizde karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Kendilerine ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara neşeli ve huzurlu bir bayram diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun."



DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN'DAN BAYRAM MESAJI



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Hac vazifesini gerçekleştiren Müslümanlar için de iyi dileklerini iletti.