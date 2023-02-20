ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın geçn yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılmasının birinci yıl dönümüne günler kala Ukrayna'nın başkenti Kiev'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Biden, Kiev'i ziyaret ederken Ukrayna'nın başkentinde hava saldırısı sirenleri çaldı ancak Rus füzelerine dair herhangi bir rapor gelmedi.
ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından Ukrayna'nın açıklanacak 500 mi̇lyon dolarlık yeni̇ askeri̇ yardim paketi̇ alacağini söyledi̇. Biden yeni̇ askeri̇ yardimin HIMARS mühi̇mmatini da kapsayacağını bildirdi.
Zelenski ise Biden ile uzun menzi̇lli̇ si̇lahların Ukrayna'ya teslimini görüştüklerini belirterek, ABD Başkanı'nın ziyaretinin "tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir destek işareti" olduğunu vurguladı.
ABD'NİN UKRAYNA'YA HIMARS DESTEĞİ HAKKINDA
Rus ordusu Ukrayna’daki operasyonlarını yeniden yapılandırıp Doğu Ukrayna’da Donbas bölgesine yoğunlaşırken, bir süredir Washington’da savaşın bu yeni aşamasının kara ve hava gücünden ziyade orta menzilli dolaylı atış taktiklerine dayalı olduğu konuşuluyordu.
ABD yönetimi de bu nedenle Ukrayna’ya M777 obüs topları sağlıyordu. Ancak Joe Biden yönetimi, geçen yılın Haziran ayında 700 milyon dolarlık yardım paketinde Ukrayna'nın talebi üzerine, Kiev' 4 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) tedarik etti.
Rusya, Washington’ın bu adımını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelerken, dikkatler bu sistemin kabiliyetlerine çevrildi.
Amerikan Kara Kuvvetlerinin dolaylı atış gücünün en kritik parçalarından HIMARS roket sistemleri, 1970’lerde geliştirilmiş paletli askeri araçlara takılan M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi'nin modernize edilmiş versiyonu olarak Lockheed Martin tarafından üretiliyor.
Obüs toplarının menzili 24 mil (38 kilometre) iken ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı HIMARS sistemleri 50 mil (80 kilometre) menzili ile daha geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlayacak.
HIMARS sistemleri 227 milimetrelik 6 güdümlü füze taşıyan bir poda sahip ancak bu sistemlere ABD’nin Ukrayna’ya vermediği ve menzili 300 kilometreyi aşan Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri (ATTACMS) mühimmatını taşıyan bir pod da takılıyor.
Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliğinin de hassas güdümü olduğu belirtilirken, hedefine atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.
C-130 uçağı ile taşınabilen HIMARS roket sistemi ilk kez 2005’te 18’inci Hava İndirme Tümenine bağlı 27’nci Topçu Alayı, 3’üncü topçu taburuna konuşlandırıldı.
İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KULLANILDI
Bu sistem ilk kez 2010’da Afganistan’da, daha sonra terör örgütü DAEŞ’e karşı Irak’ta kullanıldı. Rakka operasyonu sırasında ABD ilk kez bu sistemleri 2017’de Suriye’ye de geçici olarak konuşlandırdı.
ABD’nin envanterindeki HIMARS’ların birim fiyatı 5,1 milyon dolar civarında ve ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya’da bulunuyor.
Biden’ın kararıyla, Avrupa’da HIMARS sistemine sahip ikinci ülke ise Romanya’nın ardından Ukrayna oldu. Bu sistemlerin Ukrayna’nın doğusunda savaşın gidişatını değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz ancak Rus ordusunu önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini ciddi ölçüde yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.