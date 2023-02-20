ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Obüs toplarının menzili 24 mil (38 kilometre) iken ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı HIMARS sistemleri 50 mil (80 kilometre) menzili ile daha geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlayacak.



HIMARS sistemleri 227 milimetrelik 6 güdümlü füze taşıyan bir poda sahip ancak bu sistemlere ABD’nin Ukrayna’ya vermediği ve menzili 300 kilometreyi aşan Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri (ATTACMS) mühimmatını taşıyan bir pod da takılıyor.



Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliğinin de hassas güdümü olduğu belirtilirken, hedefine atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.



C-130 uçağı ile taşınabilen HIMARS roket sistemi ilk kez 2005’te 18’inci Hava İndirme Tümenine bağlı 27’nci Topçu Alayı, 3’üncü topçu taburuna konuşlandırıldı.



İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KULLANILDI



Bu sistem ilk kez 2010’da Afganistan’da, daha sonra terör örgütü DAEŞ’e karşı Irak’ta kullanıldı. Rakka operasyonu sırasında ABD ilk kez bu sistemleri 2017’de Suriye’ye de geçici olarak konuşlandırdı.



ABD’nin envanterindeki HIMARS’ların birim fiyatı 5,1 milyon dolar civarında ve ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya’da bulunuyor.



Biden’ın kararıyla, Avrupa’da HIMARS sistemine sahip ikinci ülke ise Romanya’nın ardından Ukrayna oldu. Bu sistemlerin Ukrayna’nın doğusunda savaşın gidişatını değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz ancak Rus ordusunu önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini ciddi ölçüde yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin