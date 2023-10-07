ABD Başkanı Biden'den İsrail'e destek açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden 'ABD İsrail'in yanındadır' mesajı verdi.

ABD Başkanı Biden'den İsrail'e destek açıklaması

Başkanı 'ın açıklamaları özetle şöyle: Masum insanlar Hamas tarafından öldürüldü. Esir alındı. Netanyahu ile bir görüşme yaparak, ABD'nin terör saldırıları için 'in yanında olduğunu söyledim. Bu herhangi bir tarafın intikam alacağı bir zaman değildir. Ürdün Kralı ile görüştüm, Kongre ile görüştüm ve ulusal güvenlik ekibimi İsrail'e yönlendirdim. Mısır, Türkiye, Katar ve Filistinli yetkililer ile iletişime geçtim. Bizim ruhumuzun bir parçası kayboldu bugün. ABD İsrail devletinin yanında duruyor.

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