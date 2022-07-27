ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin negatif çıktığı duyuruldu. Geçen hafta Covid-19'a yakalanan 79 yaşındaki Biden'ın izolasyondan çıkacağı belirtildi.

Haberler 27.07.2022 - 17:19

ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı

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Son dakika haberi! ABD Başkanı 'ın doktoru Kevin O'Connor, 79 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testleri negatife döndü. Biden'ın ateşi yok. Bu nedenle ABD Başkanı sıkı izolasyon önlemlerini durduracak."

Bununla birlikte 0'Connor, hastalığı yeniden nüksetme riskine karşın sık sık test edileceğini ve ABD Başkanı'nın başkalarının yanındayken 10 gün boyunca maske takacağını sözlerine ekledi.

GEÇEN HAFTA COVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Diğer taraftan, Beyaz Saray geçen hafta Biden’ın corona virüse yakalandığını duyurmuştu. 

Yapılan yazılı açıklamada,  Biden’ın semptomlarının çok hafif olduğu ve iyileşene kadar karantinada kalacağı aktarılmıştı. Ancak, tüm görevlerini telefon veya çevrimiçi görüşmeler aracılığıyla süreceği kaydedilmişti. 

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