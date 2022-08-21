ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testinin negatife döndüğü ve izolasyondan çıkacağı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.08.2022 - 19:30

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

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İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady'nin, 5 günlük karantinadan sonra Covid-19 testinin iki defa negatif çıkması üzerine izolasyona son vereceği belirtildi.

Jill Biden'ın, tatil için gittiği ve virüse yakalandıktan sonra tedavi için kaldığı Güney Carolina'nın Kiawah Adası'ndan bugün 'ın bulunduğu Delaware'deki evine döneceği bilgisi paylaşıldı.

16 Ağustos'ta yapılan rutin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Jill Biden'ın, virüsü hafif semptomlarla geçirdiği ve antiviral ilaç olan Paxlovid tedavisine başladığı bildirilmişti.

First Lady Jill Biden'ın Covid-19'u hafif semptomlarla atlattığı belirtildi. First Lady Jill Biden'ın Covid-19'u hafif semptomlarla atlattığı belirtildi.

BIDEN 27 TEMMUZ'DA İŞBAŞI YAPTI

Aynı gün başkente dönen Başkan Biden'ın da testlerinin negatif çıkmasına rağmen eşinin durumundan ötürü ihtiyaten 10 gün boyunca iç mekanlarda ve yakın temas çalışma ortamlarında maske kullanacağı belirtilmişti.

Başkan Biden'ın da 22 Temmuz'da Covid-19 testi pozitif çıkmış, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.

Ancak 30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitife dönmesi üzerine Biden, tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra testleri tekrar negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos'ta izolasyondan çıkmıştı.

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