ABD Başkanı Biden İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Sunak, Biden'la görüşmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın 25. yılında ABD Başkanı'nı Belfast'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Anlaşmanın, Kuzey İrlanda'yı bugünkü sağlam konumuna dönüştürdüğünü belirten Sunak, "Odak noktam, buradaki ve İngiltere genelindeki insanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmek." ifadesini kullandı.



BIDEN'DAN KUZEY İRLANDA HALKINA: HER ADIMDA YANINIZDAYDIK, HALA DA ÖYLEYİZ

ABD Başkanı Biden da görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Belfast'ta bulunmaktan ve Kuzey İrlanda'ya barış ve refah getiren anlaşmanın 25. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

