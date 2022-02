ABD Başkanı Biden: Rus askerlerinin çekilmeye başladığını henüz doğrulamadık

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.



Biden Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği bir basın açıklaması yaptı.



"SALDIRI HALEN YÜKSEK BİR OLASILIK"

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık" dedi.



ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz" diye konuştu.



Biden, Rusya Savunma Bakanlığının, bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor" dedi.



"UKRAYNA'DA YAAŞAYAN ABD'LİLERDEN ÜLKEYİ TERK ETMELERİNİ İSTİYORUZ"



Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırındaki asker sayısının 150 binden fazla olduğunun altını çizen Biden, "Bu nedenle Ukrayna'da yaşayan Amerikalılardan çok geç olmadan ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu nedenle Kiev'deki büyükelçiliğimizi Ukrayna'nın batısına taşıdık. Rusya'nın planları konusunda Amerikan halkı ve tüm dünyaya karşı şeffaf hareket ediyoruz ki herkes durumun ciddiyetini kendisi görebilsin" diye konuştu.



Biden, ABD'nin, Rusya'nın ve NATO'nun ortaya teklifler koyduğunu anımsatarak, "Biz temel prensiplerimizi kurban vermeyeceğiz. Milletlerin egemen olma ve toprak bütünlüklerini koruma hakkı vardır ancak yine de diplomasi ve gerginliğin azaltılması için yeterince alan var" dedi.



NATO ya da Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tehdit olmadığının altını çizen Biden, "Rusya'nın istikrarını bozma peşinde değiliz. Rus vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Sizin de Ukrayna'ya karşı kanlı bir savaş istediğinize inanmıyorum. Zira bu ülke ile çok derin tarihi ve kültürel bağlarınız var" mesajını verdi.



"KUZEY AKIM-2" UYARISI



Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının gereksiz ve nedensiz bir savaş olacağına işaret ederek, "Gelecek günlerde Rusya Ukrayna'yı işgal ederse insani açıdan Ukrayna'nın kaybı çok büyük ve trajik olur. Rusya'nın saldırısı tüm dünyada kınanır. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm ve yıkıma yol açtığını unutmayacaktır" diye konuştu.



Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya daha önce eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar getireceklerini kaydeden Biden, "Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz götüren Kuzey Akım 2 boru hattına gelince, Rusya Ukrayna'yı işgal ederse buradan gaz akmayacak" uyarısında bulundu.



Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ancak NATO müttefiklerinin destekleneceğini bir kez daha dile getirerek, "Rusya'ya karşı atacağımız adımlar, bizim için acısız olacakmış gibi davranmayacağım. Enerji fiyatları üzerinde etkisi olabilir. Bu konuda da büyük enerji tüketicileri ve üreticileri ile aktif olarak adımlar atıyoruz" dedi.



Kongre ile de Ukrayna krizi konusunda atılacak adımları görüştüklerini belirten Biden, "Biz Rusya ile doğrudan bir çatışma istemiyoruz ancak Rusya Ukrayna'daki Amerikalıları hedef alırsa güçlü bir karşılık veririz. Rusya şirketlerimize, kritik altyapımıza siber saldırılar gibi bize ya da müttefiklerimize asimetrik saldırılar düzenlerse buna da karşılık vermeye hazırız" diye konuştu.