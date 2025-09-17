ABD Başkanı Donald Trump İngiltere’de

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaret kapsamında, eşi Melania Trump ile birlikte Londra’ya vardı.

ABD başkanlık uçağı Air Force One ile Londra yakınlarındaki Stansted Havalimanı’na iniş yapan çift, Kraliyet Maiyet Lordu Henry Hood ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından karşılandı.

Burada kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu söyledi. Daha sonra başkanlık helikopteri Marine One ile Londra şehir merkezine geçen Trump çiftinin, bu gece Londra’daki Regent’s Park yakınlarında bulunan ABD’nin İngiltere Büyükelçisi’ne ait Winfield House adlı konutta kalacağı açıklandı.

İki günlük resmi ziyaretinin ilk ayağında Windsor Kalesi’nde Kral 3. Charles ile bir araya gelmesi beklenen Trump’ın, Perşembe günü ise, Aylesbury kentindeki kırsal başbakanlık konutu Chequers’ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceği bildirildi.

PROTESTOLARLA KARŞILANDI

Öte yandan, Trump'ın bugün tüm gününü geçireceği Windsor kentinde protestolar yapıldı.



Eylemciler reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilişkisi nedeniyle Trump'a tepki gösterdi.



Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.



Windsor ve Londra'da bugün de Trump'a yönelik protestolar yapılacak. Londra'daki protesto, BBC'nin önünden başlayıp Parlamento Meydanı'nda sona erecek.



Londra Metropolitan Polisi, yarınki eylemin güvenliği için 1600 polisin görevlendirileceğini duyurdu.