ABD Başkanı Donald Trump: İran tazminat istiyor, ben de istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump , 5 aylık askeri kayıpları için İran 'ın tazminat talebine karşılık kendisinin de tazminat istediğini söyledi.



Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, çatışmanın İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı gerekçesiyle başlatıldığını hatırlatarak, bu konunun daha önceki görüşmelerde gündeme gelmediğini belirtti.



Trump, “Ancak bu ilginç bir fikir, çünkü ben de şimdi İran'dan, yol kenarına yerleştirdikleri bombalar ve birçok çatışma nedeniyle öldürülen ve ağır yaralanan tüm insanlar için tazminat talep ediyorum. Ayrıca İran'ın son 50 yıl içinde öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmelidir.” dedi.



Trump, “Temsilcilerime buy konuyu ileride yapılacak her türlü müzakerede kararlı bir şekilde gündeme getirmeleri yönünde talimat verdim” diye konuştu.



HAMANEY'DEN KOMUTA KADEMESİNE ATAMA



İran lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı.



Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.

Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.

Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.



PEZEŞKİYAN: HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU İYİ



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.