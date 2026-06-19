ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'ye gideceğim

ABD Başkanı Donald Trump , hizmete giren yeni Başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende konuştu.



Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, Katar tarafından bağışlanan ve kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747'yi tanıttı.

Trump, yeni Air Force One ile çok sayıda yurt dışı ziyareti gerçekleştireceklerini belirterek "Türkiye 'ye de gideceğiz. Yıl içinde yeniden Çin'e gideceğiz. Devlet Başkanı Şi Cinping eylülde buraya gelecek. Daha sonra Çin'deki büyük bir konferans için tekrar oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ne katılacağını açıklamıştı. Rubio, “ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” dedi.



Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Ankara'daki NATO zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak.

Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifaktaki rolünün tartışılması bekleniyor. Bu açıdan zirvenin son yılların en kritik toplantılarından biri olması bekleniyor.

Diğer yandan zirve, İran ile ABD-İsrail arasında ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleşecek.