ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti başlıyor. Trump'a CEO'lar eşlik ediyor

ABD Başkanı Donald Trump resmi ziyaret için Çin 'e gidiyor. 9 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı Çin'i ziyaret ediyor.



ABD Başkanı'na Amerikan iş dünyasından kalabalık temsilci grubu eşlik ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk , Apple CEO'su Tim Cook, Boeing'in CEO'su Kelly Ortberg ve BlackRock CEO'su Larry Fink davet edildi.



Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth de heyette.



ABD Başkanı, önce Şi ile birlikte Çin'deki büyük halk salonunda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Donald Trump ve Şi Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek.



Trump buradaki ziyaretinde Çin'den soya fasülyesi, et gibi bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları da görüşülecek.



Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı, ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını, Trump'ın Şi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı.



TRUMP: DOĞRU OLANI YAPACAKLAR YA DA İŞİ BİTİRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Şi Cinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.

“Şi bu yıl bitmeden ABD'de de olacak” diyen Trump, "Şi ile tartışılacak çok şey var ama İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem açıklamasında bulundu.

Trump, “İran ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.



Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu söyledi.