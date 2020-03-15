ABD Başkanı Donald Trump'ın Corona virüs testinin sonucu açıklandı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın Corona virüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.



Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.



Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip Corona virüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Corona virüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.



Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin Corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.



