ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le yapılan ticaret anlaşmasına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da canlı olarak yayınlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Yapılan en iyi ticaret anlaşmalarından biri, ikinci faza geçmek için hazırız" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, dün Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı. ABD Başkanı, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Yapılan en büyük ticaret anlaşmalarından biri. Aynı zamanda Çin ve aramızdaki uzun dönem ilişki için de iyi. 250 milyar dolar ülkemize geri dönecek ve şu anda ikinci faza başlamak için harika bir pozisyondayız. ABD tarihinde daha önce bunun gibi bir şey hiç yaşanmadı.Sıra ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'na geldi!" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

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