ABD Başkanı Joe Biden ölü Kongre üyesini sordu

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Jackie burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı" sözleriyle yeni bir tartışmayı başlattı.



Joe Biden'ın nerede olduğunu sorduğu kişi kongre üyesi Jackie Walorski. Ancak, Indiana'dan Kongre Üyesi Walorski, Ağustos ayında bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



Biden, açlıkla ilgili bir konferansta yaptığı konuşma sırasında Walorski'nin öldüğünü unuttu. Üstelik, kongre üyesinin ölümünün ardından, yazılı olarak taziye mesajı da yayımlanmıştı.



Cumhuriyetçi Walorski, konferansın destekçilerinden biriydi. Başkan Biden teşekkür etmek istedi. Ancak teşekkür ettiği isimler arasında, Walorski'yi göremeyince şaşırdı. Ardından hiç düzeltme yapmadan sözlerine devam etti.



Biden'ın "Temsilci McGovern, Senatör Braun, Senatör Booker, Temsilci Jackie burada mısınız? Jackİe nerede? Sanırım burada olacaktı" sözleri Beyaz Saray Sözcüsü, Karine Jean-Pierre'e soruldu.



Ancak Pierre, sorulara net yanıt vermeyerek, Başkan'ın yarın çalışmalarını onurlandırmak adına, Walorski'nin ailesini ziyaret edeceğini söyledi.



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