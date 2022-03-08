ABD Başkanı Joe Biden: Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının 13.gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;

"ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. ABD Ukraynalı mültecilerin sorumluluğunu diğer ülkelerle paylaşacaktır.

Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.

İki noktaya vurgu yapmak istiyorum. ABD'nin enerji üretimini kısıtladığına dair iddialar gerçek dışıdır. ABD'de karasal petrol çıkarma tesisinin yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Ancak, bu alanlarda yeni petrol çıkarabilecek alanlar bulunmaktadır.

Yakıt fiyatları konusunda hiç kimse endişelenmemelidir. Putin gibi tiranlara enerji kaynaklarını savaş gücü olarak kullanamayacaklarını göstermemiz lazım.

Rusya'ya tekrar tekrar ateşkes çağrısında bulunduk. Onlar bunu dikkate almadı. Rusya'nın ilerleyişi korkunç bir insanlık dramına dönüşüyor. Putin hiçbir zaman Ukrayna'da zafer elde edemeyecek.

"RUSYA BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Çok net bir şekilde Rus oligarklarının da peşindeyiz. Onların lüks yatları, evleri takibimizde, bunun bedelleri ödenecek. Bahsettiğimiz yatlar gerçekten yüz milyonlarca dolar değerindeki yatlar. Putin’in savaşı aileleri de etkilemekte. Ukrayna sınırına dayandıkları andan itibaren 75 cent kadardı yakıt fiyatı. Bunun yaptırımların ne tip sonuçlara bizi götüreceğini takip edeceğiz. Ortak petrol rezervlerimizin 60 milyon kadarını değerlendiriyoruz.



Güvenilir tedarik kaynakları aramaktayız. Amerika halkını ve işletmelerini korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Petrolden, gazdan iş dünyasına kadar her şeyin takibindeyiz. Aldığımız kararların fiyatları artıracağının farkındayız; ama aşırı fiyat artışı söz konusu olursa bununla ilgili kararlar almaya hazırız. Petrol ve ilgili ürünlerden edinilecek para bu savaşı beslememeli.

Ukrayna halkı cesaretiyle Putin'in istediğini alamayacağını gösterdi. Tanrı, Ukrayna halkını korusun."