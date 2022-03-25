ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna sınırında: Vahşeti önlemek için buradayız

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırında ABD'li askerlerle biraraya geldi.

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.



Biden'ın ilk olarak, ABD Ordusu'nun 82. Hava İndirme Tümeni üyeleriyle bir araya geldi. Askerlerle birlikte oturup pizza yedi.





Biden, askerlere, Bağdat'ta konuşlandırılırken rahmetli oğlu Beau Biden'i ziyaret ettiğini ve dikkat çekmemek için annesinin kızlık soyadını kullandığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşını değerlendiren Biden şu açıklamaları yaptı:



"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Uzun zamandır buradayız. 'Amerika'nın en iyi askerlerini gönderin' dedim. Hizmetiniz için teşekkür ederim."

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.



Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.



Biden, Polonya'daki Amerikan askerleri ile birlikte pizza yedi.

BİDEN: UKRAYNA'YA SAİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Diğer taraftan Biden dün NATO liderleri ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması ile Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "NATO hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumda. Putin NATO'yu bölmeyi amaçladı ama başardığı şey tam tersi oldu" açıklamasını yapmıştı.



Başkanlığa geldiğinden bu yana Ukrayna'ya 2 milyar dolar askeri ekipman sözü verdiklerini belirten Biden, "Şu anda ben konuşurken Ukrayna'ya silahlarımız akıyor" dedi.



Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını dile getirerek, "Aileleri yeniden birleştirme amacımız kapsamında 100 bin Ukraynalıyı ülkemize kabul edeceğiz" diye konuştu.



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