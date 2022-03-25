    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna sınırında: Vahşeti önlemek için buradayız

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti. Rusya'nın anavatanlarına yönelik saldırısından kaçmak için Polonya'ya sığınan milyonlarca Ukraynalı mülteciyle artan insani drama tanık oldu. Biden, "Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız" dedi.

Haberler 25.03.2022 - 18:37

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna sınırında: Vahşeti önlemek için buradayız

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün... Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının ilk aşamasındaki amaçlarına ulaştığını duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün... Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının ilk aşamasındaki amaçlarına ulaştığını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırında ABD'li askerlerle biraraya geldi.

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.

Biden'ın ilk olarak, ABD Ordusu'nun 82. Hava İndirme Tümeni üyeleriyle bir araya geldi. Askerlerle birlikte oturup pizza yedi. 


Biden, askerlere, Bağdat'ta konuşlandırılırken rahmetli oğlu Beau Biden'i ziyaret ettiğini ve dikkat çekmemek için annesinin kızlık soyadını kullandığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşını değerlendiren Biden şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Uzun zamandır buradayız. 'Amerika'nın en iyi askerlerini gönderin' dedim. Hizmetiniz için teşekkür ederim."

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.

Biden, Polonya'daki Amerikan askerleri ile birlikte pizza yedi. Biden, Polonya'daki Amerikan askerleri ile birlikte pizza yedi.

BİDEN: UKRAYNA'YA SAİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Diğer taraftan Biden dün NATO liderleri ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması ile Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "NATO hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumda. Putin NATO'yu bölmeyi amaçladı ama başardığı şey tam tersi oldu" açıklamasını yapmıştı.

Başkanlığa geldiğinden bu yana Ukrayna'ya 2 milyar dolar askeri ekipman sözü verdiklerini belirten Biden, "Şu anda ben konuşurken Ukrayna'ya silahlarımız akıyor" dedi.

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını dile getirerek, "Aileleri yeniden birleştirme amacımız kapsamında 100 bin Ukraynalıyı ülkemize kabul edeceğiz" diye konuştu.

VİDEO: MARİUPOL'DE VURULAN TİYATRODAN SİVİLLERİN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...