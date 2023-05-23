ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

"BİR ANLAŞMAYA VARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"



McCarthy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak fikir ayrılıklarımızın olduğu alanlarda tartışmanın verimli geçtiğini hissettim." diye konuştu.



Personellerin yeniden bir araya geleceğini ve konuşulan konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen McCarthy, problemin gelirler değil harcamalar olduğunu savundu.



McCarthy, Amerikalıların temerrüde hazırlanmaları gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine, "Hayır" cevabını verirken, bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını dile getirdi.



"YELLEN 1 HAZİRAN UYARISINI YİNELEDİ"



Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yeni bir mektup gönderdi.



Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar borç limitini yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazinenin artık hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.



Bu tahminin mevcut verilere dayandığını, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini yineleyen Yellen, daha fazla veri geldikçe Kongre'ye bilgi sağlamaya devam edeceğini belirtti.



Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel lider konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma kabiliyetimiz hakkında soru işaretleri uyandırır. Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin tam güven ve itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

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