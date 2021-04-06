ABD Başkanı Joe Biden’dan 500 bin dolar ödüllü “maske” yarışması

Bloomberg’in verilerine göre Türkiye de dahil olmak üzere şimdiye kadar 155 ülkede 673 milyon doz aşı uygulandı. Ancak, aşıların virüsün bulaşma oranını ne kadar etkilediği belirsizliğini koruduğu için aşılanmış insanların da maske takması tavsiye ediliyor.



Ancak, günlük hayatın yeni normallerinden biri haline gelen maskeler, kullanıcılarda çeşitli cilt sorunları ve kulakların acıması gibi sorunlar yaratıyor ve bazı insanlar bu nedenle maske takmak istemiyor.



TOPLAM ÖDÜL 4 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR

ABD’de Başkan Joe Biden’ın emriyle harekete geçen Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), bu kapsamda insanların daha rahat takacakları yeni ve etkili maskeler bulmak için toplamda 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 65 bin lira) ödüllü "Maskede Yenilik Yarışması" nı başlattı.



Yarışmaya katılanlarının, corona virüse karşı etkili bir şekilde koruduklarından emin olurken, maske takmayla birlikte gelen yaygın endişeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacak yenilikçi fikirler sunmaları için 21 Nisan'a kadar süreleri var.



HHS’de sekreter yardımcısı olan Nikki Bratcher-Bowman, konuya iliikin yaptığı açıklamada, "Düzgün ve tutarlı bir şekilde takılan yüz maskelerinin SARS-CoV-2 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu biliyoruz, ancak birçok insan çeşitli nedenlerden dolayı bunları takmaya isteksiz. Maske tasarımı yarışması ile insanların hem etkili hem de rahat yeni maskeler geliştirmesine dahil etmek istiyoruz. Bu durum Covid-19 salgınını kontrol etmemize ve gelecekteki halk sağlığı acil durumlarına daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.



YARIŞMANIN GEREKSİNİMLERİ VE SUNULAN ÖDÜLLER



Öncelikle yarışmaya katılan kişilerin ABD vatandaşı olması zorunlu tutuluyor. Başvurular, HHS tarafından açılan "BARDA MASK INOVATION" adlı web sitesinden 21 Nisan günü saat 17’ye kadar devam edecek.



YARIŞMA İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Bununla birlikte, yarışmanın ilk aşamasında en fazla 10 kazanan seçilecek ve 100.000 dolarlık 'bir ödül paylaşılacak ve her bir kişi 10 bin dolarla eve dönecek. Ardından seçilen Maskeler, tasarıma bağlı olarak filtrasyon verimliliği, inhalasyon hava akımı direnci, uyum ve diğer test yöntemlerine göre değerlendirilecek.



Diğer taraftan, HHS'ye göre hiçbir maske tasarımının ciltte, burunda veya ağızda solunabilen veya emilebilen sprey veya ilaç kullanmasına izin verilmiyor.



Değerlendirmenin ardından yarışmanın ikinci aşamasına katılmaya hak kazanan beş maske ise 400 bin dolarlık ödülü bölüşecek. Bununla birlikte HHS, yakın zamanda rekabetin ikinci aşamasıyla ilgili daha fazla ayrıntı sağlanacağını bildirdi.

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