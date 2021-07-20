ABD Başkanı Joe Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden mesajına, "Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz" diyerek başladı.

ABD Başkanı, mesajında corona virüs salgınıyla mücadele ederken bayram geleneği ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamının olduğunu belirtti.

Biden, her kesimden ve dünyanın her köşesinden insanları bir araya getiren haccın aynı zamanda İslam'ın eşitliğe bağlılığını ve İbrahimi inançların ortak köklerini hatırlattığını söyledi.

Joe Biden, mesajını "Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun” şeklinde sonlandırdı.



BAYRAM'DA HAVA NASIL OLACAK?