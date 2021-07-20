ABD Başkanı Joe Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yayımladıkları mesajla Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

NTV Haber 20.07.2021 - 10:02

ABD Başkanı Joe Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

İlişkili Haberler

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

ABD Başkanı Joe Biden mesajına, "Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz" diyerek başladı.

ABD Başkanı, mesajında corona virüs salgınıyla mücadele ederken bayram geleneği ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamının olduğunu belirtti.

Biden, her kesimden ve dünyanın her köşesinden insanları bir araya getiren haccın aynı zamanda İslam'ın eşitliğe bağlılığını ve İbrahimi inançların ortak köklerini hatırlattığını söyledi.

Joe Biden, mesajını "Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun” şeklinde sonlandırdı.

BAYRAM'DA HAVA NASIL OLACAK?

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...