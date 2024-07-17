ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) adlı sivil toplum kuruluşunun Las Vegas şehrinde yapılan 115’inci kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi. "Dört yıl daha" sloganları arasında kürsüye çıkan Biden, konuşmasına "Ben Joe Biden’ım ve NAACP'nin ömür boyu destekçisiyim" sözleriyle başladı.



Rakibi Donald Trump'ın suikast girişimini hafif yaralı olarak atlatmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Biden, ülke siyasetinde yükselen tansiyona dikkat çekti. Diyalog çağrısı yapan Biden, “Ülkemizde ciddi anlamda diyaloğun zamanı geldi. Siyasette tansiyon çok yükseldi” ifadelerini kullandı. “Hepimizin tansiyonu düşürme ve şiddetin her türlüsünü kınama sorumluluğu var” diyen Biden, "Şiddet çözüm değildir. Ulus olarak bu düşünce etrafında toplanmalıyız. Bahsettiğim birlik budur” şeklinde konuştu. Buna rağmen seçim yarışının sert geçeceğinin sinyalini veren Biden, “Şiddet karşıtı politikalarımız kapsamında tansiyonu düşürmek zorunda olmamız, gerçeği söylemekten vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor.” dedi.



“BU SİLAHLARI YASAKLAMA ZAMANI GELDİ"



Trump'a yönelik son saldırıda kullanılan AR-15 tipi silahların toplum güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Biden, “Donald Trump'a yönelik saldırıda AR-15 kullanıldı. Bu, aralarında çocukların da bulunduğu pek çok kişinin ölümüne neden olan bir saldırı silahıydı. Bunları yasaklamanın zamanı geldi. Bu savaş silahlarını Amerika sokaklarından kaldırmak için bana katılın” diye konuştu.



“TRUMP AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR"



Trump’ın Demokratların siyahilerle ilgili politikaları hakkında yanlış söylemlerde bulunduğunu belirten Biden, "Tekrar söylememe izin verin, çünkü Trump bu konuda açıkça yalan söylüyor. Siyahi işsizliği Biden-Harris yönetimi altında rekor düşük seviyeye ulaştı" dedi. Trump’ın daha önce kullandığı “siyahi işleri” ifadesini de eleştiren Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e atıfla "Siyahların işinin ne olduğunu biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcılığı" dedi.

Biden ayrıca Barack Obama'nın ülkenin ilk siyahi başkanı olduğunu ve kendisinin Yüksek Mahkeme'ye ilk siyahi ve kadın yargıç Ketanji Brown Jackson'ı atadığını hatırlattı.