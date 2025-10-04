ABD Başkanı Trump 7 savaşı bitirdi mi?

Peki Trump gerçekten de savaşları bitirdi mi?

İSRAİL-İRAN SAVAŞI



Amerikan Başkanı'nın bittiğini iddia ettiği savaşların en önemlilerinden biri İsrail ve İran arasında 12 gün devam eden karşılıklı füze saldırıları.



Trump, B-2 bombardıman uçaklarıyla Tahran yönetimine ait nükleer tesisleri vurarak savaşı sona erdirdiğini iddia ediyor.



Ancak ortada bir barış anlaşması bulunmuyor. İsrail'in İran'a yönelik tehditleri hala devam ediyor.



AZERBAYCAN-ERMENİSTAN



Trump Azerbaycan ve Ermenistan arasında da barışı sağladığını söylüyor.



Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Devlet Başkanı Nikol paşinyan, Ağustos'ta Beyaz Saray'da barış için imza attı.



Metne göre Bakü ve Erivan, birbirlerinin toprakları üzerindeki hak taleplerinden vazgeçti. Birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarına ve uluslararası hukuka uygun davranacaklarına dair söz verdi.



Anlaşma, iki ülke sınırına üçüncü ülke askerlerinin onuşlandırımasınıysa açıkça yasakladı.



Amerika Birleşik Devletleri ise, Washington'da atılan imzalarla Zengezur Koridoru olarak bilinen transit yol üzerinde imtiyazlar elde etti.



"Anlaşmayla "Trump Yolu" olarak adlandırılan Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ı, sınırötesi toprağı Nahçıvan'a bağlayacak. Kontrolü 99 yıllığına ABD'de olacak."



Ancak Beyaz Saray'da imzalanan belgenin nihai barış anlaşması olmadığına dikkat çekiliyor.



HİNDİSTAN-PAKİSTAN



Trump'ın bitirdiğini iddia ettiği bir başka savaş ise Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar.



İki ülke arasındaki çatışmalar Nisan'da 26 Hint turistin Keşmir'de öldürülmesiyle başladı.



İki nükleer güç arasında savaş uçakları karşılıklı saldırılar düzenledi.



Ancak çatışmalar topyekün bir savaşa dönüşmedi.

10 Mayıs'ta ateşkes sağlandı.



Trump, kendi arabuluculuğu sayesinde çatışmaların sona erdiğini söyledi.



Pakistan, Amerikan Başkanı'nın sözlerine paralel olarak Trump'a teşekkür etti.

Hatta İslamabad yönetimi Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.



Aynı tutum Yeni Delhi'de karşılık bul-madı.

Başbakan Narendra Modi, Trump'ın arabuluculuk rolünü reddetti.



Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, ateşkesin iki ülke arasındaki askeri kanallar aracılığıyla sağlandığını belirtti.



KOSOVA-SIRBİSTAN



Trump'ın iddialarından biri de Kosova ve Sırbistan arasında hiç başlamamış olan bir savaşı sonlandırmak.



Amerikan Başkanı, iki ülkeyi ticareti tamamen sonlandırmakla tehdit ederek gerilimin savaşa dönüşmesini engellediğini söylüyor.



Trump, ilk döneminde de iki ülke liderini Washington'da ağırlamış; Sırbistan ve Kosova arasında ekonomik ilişkin normalleşmesi için imzalanan anlaşmaya öncülük etmişti.



MISIR-ETİYOPYA



Trump'ın bitirdiğini iddia ettiği savaş listesinde Mısır ve Etiyopya da yer alıyor.



MIsır ve Etiyopya arasındaki tansiyon Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı"nı inşa etmesiyle yükseldi.



Kahire yönetimi, barajın Nil Nehri'nden aldıkları suyu etkileyebileceğini savunuyor.



İki ülke arasındaki gerginlik devam etse de sıcak çatışma hiç ol-madı.

Trump burada yükselen tansiyona da hiç müdahale et-medi.



Amerikan Başkanı sadece "Ben Mısır olsaydım Nil'deki suyumu isterdim" dedi. Washington yönetiminin sorunu hızla çözeceğinin sözünü vermekle yetindi.



KONGO-RUANDA



Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki savaş ise Washington'da sona erdi.



M23 isyancı grubu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki maden bölgesini ele geçirdi.



Kongo Cumhuriyeti, Ruanda'yı isyancı gruba destek olmakla suçluyordu.



Trump, iki ülke arasındaki çatışmaların zengin maden yataklarının olduğu bölgeye Amerikan yatırımı sözü vermesiyle sona erdiğini açıkladı.



Ancak Kongo ve Ruanda arasındaki gerilimin hala sürdüğü ve zaman zaman sıcak çatışmaya dönüştüğü belirtiliyor.



TAYLAND-KAMBOÇYA



Donal Trump, Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarını da sonlandırdığını iddia ediyor.



Trump, İki ülke arasında Temmuz'da başlayan topçu atışlarının gümrük vergilerini düşürme teklifiyle sona erdiğini duyurmuştu.



Ancak bu iki ülke arasındaki çatışmalar da aralıklarla devam ediyor. Nihai bir barış anlaşmasına varılabilmiş değil.