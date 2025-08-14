ABD Başkanı Trump: Bence Putin anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yarın Alaska'da Türkiye saatiyle 22:30'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, "Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidi Putin'in görüşme kararında etkili olmuş olabilir." dedi.

İkinci bir görüşme için Zelenski'yi arayacağını belirten Trump, "Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım" diye konuştu.

Gröüşme sonrası ortak bir basın toplantısı olup olmayacağını bilmediğini söyleyen Trump, kendisinin yenine de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İKİ ÜLKEDEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın Alaska’da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

Kremlin, "Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor. Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur." dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "ABD, Ukrayna'daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış." dedi.



TARİHİ ZİRVE İLE İLGİLİ AYRINTILAR NETLEŞİYOR



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki dördüncü zirve olarak tarihe geçecek görüşmeye ilişkin ayrıntılar netleşiyor.



Kritik zirveye ilişkin son bilgileri Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov duyurdu.



Buna göre zirvenin adresi Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü olacak.



Uşakov, üssün yakınlarında Sovyet askerlerine ait mezarların bulunduğunun ve bunun sembolik olduğunun altını çizdi.



Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak görüşmede liderler önce tercümanların katılımıyla yüz yüze görüşecek; ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla sürecek.



Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla devam edecek.



Liderlerin görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçmesi de bekleniyor.



Ushakov, zirvenin ana başlığının Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını söyledi. Putin ve Trump'ın ticaret ve ekonomide yüksek potansiyele sahip işbirliğini görüşeceklerini de belirtti.



Uşakov, zirvede hazır bulunacak heyetlere dair de ayrıntı paylaştı. Buna göre her iki heyette de beş üst düzey yetkili olacak.



Katılımcı sayısınınsa “görüşmelerin hassas niteliği” nedeniyle sınırlı olduğunu açıkladı.



Zirve öncesi her iki taraf da son hazırlıklarını yapıyor.



Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin Trump ile yapacağı görüşmeye yönelik hazırlık kapsamında Rus yetkililerle toplantı düzenledi.



Toplantının başında konuşan Putin, ABD yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi bir şekilde çabaladığını söyledi.



Rusya lideri, "ABD yönetimi, krizi sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa'da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

