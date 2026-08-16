ABD Başkanı Trump: Bu normal, asla özür dilemeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump , New York'ta bulunan Nassau County Polis Akademisi Eğitim ve İstihbarat Merkezi'nde düzenlenen bir mitingde konuştu.

Benzin fiyatlarının ülke genelinde galon başına 4 dolara yükselmesine değinen lider, “özür dilenecek bir şey olmadığını” belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla artan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından benzin fiyatları küresel ölçekte yükselişe geçmişti.

İran'ı eleştiren Trump, “Benzin için biraz daha fazla ödüyorsunuz doğru, ama çok kötü bir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bunu yaptığınızı sakın unutmayın,” dedi ve 4 dolarlık benzin fiyatının “sorun olmadığını” belirtti. “Asla özür dilemeyeceğim,” diyerek sözlerini sürdürdü.

Bu, Trump'ın benzin fiyatlarıyla ilgili ilk açıklaması değildi. Trump daha önce, yüksek fiyatları İran'a karşı ABD askeri başarısını sağlamak için "ödenecek çok küçük bir bedel" olarak nitelendirmişti.