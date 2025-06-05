ABD Başkanı Trump, Çin lideri Şi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü. Çin medyası görüşmenin Trump'ın talebiyle gerçekleştiğini duyurdu.

Liderler, küresel ticareti olumsuz etkileyen tarifeler konusunda iki ülke arasındaki müzakerelerin durmasının ardından bir araya geldi.

"ANLAŞMASI ZOR BİRİ" DEMİŞTİ



Görüşme, Trump'ın Çinli liderin "anlaşmaya varması zor biri" olduğunu söylemesinin ardından gerçekleşti.



Trump, sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı XI'i seviyorum, her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim, ancak o çok sert ve onunla anlaşma yapılması son derece zor!!!" ifadelerini kullanmıştı.

MÜZAKERELERE ARA VERİLDİ



ABD ile Çin arasındaki müzakereler, her iki ülkenin de görüşmelerde bulunmak için tarife oranlarını düşürme konusunda 12 Mayıs'ta vardıkları anlaşmanın ardından kısa bir süre durakladı.