ABD Başkanı Trump: "Ekonomik büyüme için önce Biden'ın 'yükünden' kurtulmamız gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğüne dair verilerin açıklanmasının ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.



Paylaşımında "Bu Biden’ın borsası, Trump'ın değil" ifadesine yer veren Trump, kendisinin 20 Ocak'a kadar görevi devralmadığını anımsattı.



Trump, gümrük vergilerinin yakında devreye gireceğini ve şirketlerin rekor sayılarda ABD'ye geri dönmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ülkemiz büyük bir sıçrama yapacak, ama önce Biden'ın 'yükünden' kurtulmamız gerekiyor. Bu biraz zaman alacak, tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun."