ABD Başkanı Trump, erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı

ABD Başkanı Donald Trump , erken oy kullanma işlemlerinin başladığı gün Florida'da bizzat sandığa giderek oyunu kullandı.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için yapılacak seçimler öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.