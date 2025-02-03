ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes sürecinin garantisi yok

Gazze'de ateşkes sürecinde gözler Washington'a çevrildi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından Beyaz Saray'da ağırlanan ilk yabancı lider olacak.



Netanyahu, bu durumu İsrail-ABD ittifakının ne kadar güçlü olduğunun göstergesi olarak niteledi.



İsrail Başbakanı, Washington'da Yabancı liderlerin ağırlandığı Başkan'ın misafirhanesi olarak bilinen Blair House'ta kalıyor. Netanyahu, 14'üncü kez Blair House'de ağırlanırken rekora imza attı. Daha önce hiçbir liderin Blair House'da bu kadar çok kalmadığı belirtiliyor.



İlk olarak Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile biraraya gelecek Netanyahu'nun en önemli gündem maddesi Gazze'deki ateşkes olacak. TRUMP: ATEŞKESİN DEVAMI İÇİN GARANTİMİZ YOK ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." açıklamasını yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

"İSRAİL OLDUKÇA KÜÇÜK BİR TOPRAK PARÇASINA SAHİP"



İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti. ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI Varılan anlaşma uyarınca ateşkesin 16'ıncı gününden önce tarafların ikinci aşamayı ele almaya başlamaları gerekiyordu. Ancak belirlenen bu son süre geçti.



Netanyahu, Trump ile biraraya gelmeden önce ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeleri başlatmama kararı aldı.



Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması karşılığında İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi öngörülüyor. İLK AŞAMADA DÖRT KEZ REHİNE TAKASI GERÇEKLEŞTİ Ateşkesin ilk aşamasında taraflar şu ana kadar dört kez rehine ve mahkum takası gerçekleştirdi. Hamas, şimdiye kadar elindeki 18 rehineyi serbest bıraktı. Hamas'ın Elinde halen daha 70'ten fazla rehine olduğu tahmin ediliyor. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasında öngörüldüğü gibi İsrail askerlerini Gazze'den çekmeyi istemediğini yazdı. Hamas Gazze'de iktidarda kaldığı sürece Benyamin Netanyahu'nun bu adımı atmak istemediğinin altı çizildi. Netanyahu'nun Trump'ı Hamas'ın tamamen yok edilmesine ikna etmeye çalışacağı belirtildi.