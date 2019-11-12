ABD Başkanı Trump: Gözümüz Bağdadi'nin üçüncü adamının üzerinde

ABD Başkanı Donald Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz'' dedi.

trump.JPG

İlişkili Haberler

Trump: Bağdadi'nin 1 numaralı halefi de öldürüldü

Trump: Bağdadi'nin 1 numaralı halefi de öldürüldü

Bağdadi'nin ablası Türkiye'nin yaptığı operasyonda yakalandı (Altun: Operasyon, terörle mücadelede başarımızın örneği)

Bağdadi'nin ablası Türkiye'nin yaptığı operasyonda yakalandı (Altun: Operasyon, terörle mücadelede başarımızın örneği)

ABD Başkanı Donald Trump, 'New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Terör örgütü DAEŞ'i yok ettiklerini, DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ve yerine gelen ikinci ismi öldürdüklerini hatırlatan Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullandı.

''ÇİN İLE ANLAŞAMAZSAK TARİFELER ARTACAK'' 

Trump, Çin ile yapılan ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin ise ''Anlaşmaya varamazsak, tarifeleri büyük ölçüde artıracağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ ÇEVRECİ OLARAK GÖRÜYORUM"

İklim değişikliği ile ilgili görüşleri sorulan Trump, iklim değişikliğinin karmaşık bir konu olduğunu belirterek, ''İster inanın ister inanmayın ben kendimi birçok yönden çevreci olarak görüyorum.'' diye konuştu.

Kendisinin iklim konusu ile ilgilendiğini ve temiz hava ve su istediğini vurgulayan Trump, Çin, Hindistan ve Rusya'yı kendi çöplerini temizlemek konusunda hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.

PENTAGON BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...