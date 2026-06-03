ABD Başkanı Trump: Hamaney ile bir araya gelebilirim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump 'tan, İran savaşına yönelik yeni açıklamalar geldi.

Bir röportaj sırasında İran krizine değinen ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in de müzakerelere katıldığını aktardı.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAĞINI KABUL ETTİ”

"Hamaney'in görüşmelerde onay verdiği söyleniyor." diyen Trump İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini de vurguladı.

"İRAN'DAKİ DURUM HIZLA DEĞİŞİYOR"

Donald Trump "İran'daki durum hızla değişiyor, çok iyi olacak. Bir noktada muhtemelen İran'ın dini lideri ile bir araya gelebilirim." dedi.

“PETROL FİYATLARI KISA SÜRE İÇİNDE DÜŞECEK"

Trump, kısa süre içinde petrol fiyatlarının düşeceğini de vurguladı.

"NETANYAHU'YA ÖFKELENDİM"

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli Lübnan ile savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Trump, Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiği iddiasını kabul etti. ABD medyası, Trump'ın bu görüşmede hakaret ettiğini yazmıştı.