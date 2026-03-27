ABD Başkanı Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda

İran Savaşı 28'inci gününde devam ediyor.



ABD Başkanı Donald Trump, “İran birkaç gün önce müzakere etmediğini söylemişti. Onları çok sert vurduk ve şimdi müzakere ediyorlar." dedi. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda olduğunu da söyledi.



BAKAN RUBİO: OPERASYON UYGUN ZAMANDA SON ERECEK

İran operasyonunun uygun zamanda sona ereceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Burada söz konusu olan, haftalar, aylar değil" dedi.

Rubio, İran'da kara birliklerine ihtiyaçlarını olmadığını söylerken, 15 maddelik plana da henüz yanıt almadıklarını belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret isteyebileceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Rubio, “Buna karşı küresel bir plan gerekiyor.” diye konuştu.



WİTKOFF: BU HAFTA GÖRÜŞME OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM



Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta İran'la bir görüşme olacağını düşündüğünü belirtirken, İran'dan 15 maddelik plana bir yanıt beklediklerini ssöyledi.



Reuters, Tahran yönetiminin altyapıya düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD'nin teklifine yanıt verme konusunda kararsız olduğunu yazdı.



İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresinde 6 bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.

İRAN'DAN BÖLGEDEKİ SANAYİ TESİSLERİNE MİSİLLEME UYARISI



İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi merkezlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede faaliyet gösteren ABD bağlantılı şirketler ile İsrail’le müttefik ağır sanayi kuruluşlarına uyarıda bulundu. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, "ABD ve siyonist düşman, İran sanayilerine saldırmaktan kaçınması yönündeki önceki uyarılara rağmen bugün çok sayıda sanayi merkezini hedef aldı" denildi.

"ÇALIŞANLAR DERHAL İŞ YERLERİNİ TERK ETSİN"



ABD ve İsrail’in sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından misilleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle bölgede ABD’li hissedarları bulunan sanayi şirketlerinin çalışanları ile siyonist rejimle müttefik ağır sanayi kuruluşlarına, can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için derhal iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca bu tür sanayi tesislerinin çevresinde yaşayanların da saldırılar gerçekleşene kadar en az 1 kilometre mesafe içindeki ikamet yerlerini terk etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.