ABD Başkanı Trump: İran Savaşı 3 hafta daha uzayabilir

İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı 'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Trump, “ABD Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdı.” ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı da 2 ABD ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'nın güney sularındaki kayalık bir bölgede mahsur kaldığını bildirdi.

İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, 5 Mayıs'ta X üzerinden bir mesaj yayınlayarak ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığı ve enerji transitinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. İran Meclis Başkanı, “Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında. ABD için "mevcut durumun devam ettirilmesi" sürdürülemez.” ifadelerini kullandı.

SİLAHLAR KÖRFEZDE YENİDEN KONUŞTU

ABD ve İran 4 Mayıs'ta yeni füze ve insansız hava aracı İHA saldırıları başlarken, bölgede bulunan birkaç ticari gemide patlama ve yangınların meydana geldiği bildirildi.

ABD, İran'a ait 6 askeri botu imha ettiğini açıklarken, İran füzeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan bir petrol limanını hedef aldı.