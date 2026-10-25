ABD Başkanı Trump: İran'a bugün bir saldırı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray’dan Michigan’a doğru yola çıktığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Trump, bir gazetecinin İran ’a yönelik saldırılarının bugün yeniden başlayıp başlamayacağı hakkındaki soruya, "Bunu size söyler miyim? Cevap hayır, bugün bir saldırı olmayacak" cevabını verdi.



"TAHRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ YOK ETTİK"



Gün içinde Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi.

İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini "yok ettiklerini" savundu.

İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü.

"Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.