ABD Başkanı Trump: İran anlaşma imzalamaya yakın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump 'tan, İran savaşına yönelik yeni açıklamalar geldi.



İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, “Anlaşma imzalamaya yakınlar" dedi.



İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yakın gelecekte alacaklarını belirten Trump, “Hürmüz Boğazı meselesi ve Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değelenridmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



“HAMANEY'LE GÖRÜŞEBİLİRİM”

Bir röportaj sırasında İran krizine değinen ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in de müzakerelere katıldığını aktardı.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAĞINI KABUL ETTİ”

"Hamaney'in görüşmelerde onay verdiği söyleniyor." diyen Trump İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini de vurguladı.

"İRAN'DAKİ DURUM HIZLA DEĞİŞİYOR"

Donald Trump "İran'daki durum hızla değişiyor, çok iyi olacak. Bir noktada muhtemelen İran'ın dini lideri ile bir araya gelebilirim." dedi.

“PETROL FİYATLARI KISA SÜRE İÇİNDE DÜŞECEK"

Trump, kısa süre içinde petrol fiyatlarının düşeceğini de vurguladı.

"NETANYAHU'YA ÖFKELENDİM"

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli Lübnan ile savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Trump, Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiği iddiasını kabul etti. ABD medyası, Trump'ın bu görüşmede hakaret ettiğini yazmıştı.

ARAKÇİ: BEYRUT HEDEF ALINIRSA YANIT VERİRİZ

Lübnan basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ise İsrail'in Beyrut'u hedef alması haline ülkesinin kararlı şekilde yanıt vereceğini söyledi.