ABD Başkanı Trump Japonya'da: Nadir toprak elementi anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'da onuruna düzenlenen bir törene katıldı.

Japonya’nın ilk kadın başbakanı Takaiçi, henüz 3 hafta önce iktidara geldi. Ancak Takaiçi'nin parlamentoda desteği henüz zayıf.

Trump ve Takaiçi, nadir elementlerin tedariğinin güvenliğine ilişkin anlaşma imzaladı.

TAKAİCHİ'DEN TRUMP'IN BARIŞ DİPLOMASİSİNE ÖVGÜ



Abe’nin hayattayken kendisine sık sık Trump’ın dinamik diplomatik faaliyetlerinden söz ettiğini aktaran Takaichi, "Sayın başkan, son olarak Tayland ve Kamboçya arasında barışa vesile oldu ve Asya’da barışa katkı sağladı. Ayrıca, Orta Doğu’da yaptıklarınız, eşi görülmemiş bir tarihi başarıdır" şeklinde konuştu.



Trump'ın çabaları sayesinde dünyanın barışın tadını çıkarmaya başladığını vurgulayan Takaichi, "Bu vesileyle dünyanın barış ve istikrarına katkı sunma konusundaki kararlılığınıza büyük değer verdiğimi belirtmek istiyorum. Sizden bu konuda etkilendim ve ilham aldım sayın başkan." diye konuştu.



İKİLİ İLİŞKİLERDE "ALTIN ÇAĞ" VURGUSU YAPTI



Gelecek yıl ABD’nin 250'nci kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu yüzden Washington D.C’ye dikilmek üzere size 250 kiraz çiçeği (sakura) ağacı hediye edeceğiz" dedi.

Ayrıca Japonya’nın Akita eyaletinden gönderilecek havai fişeklerin 4 Temmuz’da Washington D.C’deki bir gösteride kullanılacağını aktaran Takaichi, "Bu çabalar ışığında, ABD ve Japonya ortaklığının daha da güçleneceği ve iki ülkenin de refahının artacağı yeni bir altın çağı gerçekleştirmek istiyorum." dedi.



TRUMP'TAN TAKAİCHİ'YE TEBRİK



ABD Başkanı Donald Trump ise, Takaichi’yi başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin çok iyi arkadaşı olduğunu hatırlattı. Abe’nin suikast sonucu yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Trump, Takaichi’ye "Abe, sizin hakkınızda hep çok iyi konuşurdu" dedi. Bu nedenle Takaichi’yi başbakan olarak gördüğüne şaşırmadığını kaydeden Trump, "Yaşasaydı o da (Abe) çok mutlu olurdu. Ben de ABD adına sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



"SAVUNMA SİPARİŞLERİNİ VE TİCARETİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Japonya’nın askeri kapasitesini artırmaya çalıştığını ve Japonya’dan hali hazırda yüklü miktarda askeri ekipman siparişi aldıklarını belirten Trump, "Bu siparişleri ve yapacağımız şimdiye dek eşi görülmemiş büyük ticareti memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Japonya ile adil bir anlaşma yapacaklarını belirten Trump, "Japonya’yı ABD’ye (pazarına) kabul etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu herkesin çok heyecan duyduğu bir şey." değerlendirmesinde bulundu.



"İLİŞKİLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ OLACAK"



Japonya’yı her zaman çok sevdiğini ve saygı duyduğunu vurgulayan Trump, "İlişkilerimizin hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü olacağını düşünüyorum ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Her daim Japonya’nın yanında olduklarını vurgulayan Trump, "ABD adına şunu söyleyebilirim ki, ne zaman bir sorunuz, ne zaman yardıma ihtiyacınız, sizin için yapabileceğim bir şey olursa, biz burada olacağız. Biz en üst düzeyde müttefikleriz." ifadelerini kullandı.

Takaichi’ye Japonya’nın en iyi başbakanlarından biri olacağını söyleyen Trump, "Ayrıca ilk kadın başbakan olduğunuz için tebrik ederim. Bu büyük bir olay. Muhteşem işler yapacaksınız ve harika bir ilişkimiz olacak." diye konuştu.