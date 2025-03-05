ABD Başkanı Trump Kongre'de konuştu: Polis öldürene idam cezası getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.



Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Al Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.



Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.



Konuşmasında Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatlarını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü." dedi.

Trump: "Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz" ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bir mektup aldığını belirten Trump, "Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız. Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır." diye konuştu.

ALTIN KART UYGULAMASI

Trump, ayrıca Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı.

ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve terör örgütü DAEŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ülkeye getirildiğini duyurdu.



"İKİ CİNSİYET" KARARNAMESİNİ İMZALADI

Kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı. Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarına katılmalarını engellediklerini kaydeden Trump, devlet okullarında "cinsiyet değişimi ideolojisinin" aşılanmasının tamamen önüne geçeceklerini dile getirdi.