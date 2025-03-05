ABD Başkanı Trump Kongre'de konuştu: Zelenski anlaşma için hazır

BD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.



Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.



Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.



Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatalrını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü." dedi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını belirten Trump, "Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır." diye konuştu.

ALTIN KART UYGULAMASI

Trump, Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı.

ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve DAEŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ABD'ye getirildiğini duyurdu.

