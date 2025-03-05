ABD Başkanı Trump Kongre'de konuşuyor: Gümrük vergileri ABD'yi yeniden zengin yapacak
ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını yapıyor. Trump, Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı. Trump, "2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız." diye konuştu.
Donald Trump, yeni döneminin ilk konuşmasını yapmak için Kongre'de.
ABD Başkanı Trump'ın kongre konuşması gergin başladı. Trump'ın konuşmasını bölen Demokrat Senatör Al Green salondan çıkartıldı.
Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatalrını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü." dedi.
ALTIN KART UYGULAMASI
Trump, Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı.
Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
"2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak."
"Tayvan 160 milyar dolarluk ABD'de çip üreteimi için fabrika kuracağını açıkladı."
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