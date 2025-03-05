ABD Başkanı Trump Kongre'de konuşuyor: Gümrük vergileri ABD'yi yeniden zengin yapacak

ABD Başkanı Trump'ın kongre konuşması gergin başladı. Trump'ın konuşmasını bölen Demokrat Senatör Al Green salondan çıkartıldı. Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatalrını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü." dedi.

Donald Trump , yeni döneminin ilk konuşmasını yapmak için Kongre'de.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak."



"Tayvan 160 milyar dolarluk ABD'de çip üreteimi için fabrika kuracağını açıkladı."